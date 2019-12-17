جامعة النجاح تعتذر لمسرح عشتار وللجمهور

وطن:اعتذرت جامعة النجاح لمسرح عشتار وللجمهور جراء وقف مسؤولين في الجامعة العرض الأدائي "إينهدوانا" للفنانة عشتار معلم، الأسبوع الماضي، والذي قُبل برفض وإدانة من قبل المؤسسات الثقافية.

وأكدت جامعة النجاح الوطنية على احترامها التام للمعرفة والفن والتعددية والابداع كقيم عليا تتبناها الجامعة وتسعى الى تعزيزها في المجتمع الفلسطيني.

وقالت الجامعة في بيان لها، الثلاثاء، إنه "بشأن النشاط الذي قدمه مسرح عشتار في جامعة النجاح بتاريخ 10/12/2019 وما رافقه من سلسلة تصرفات مؤسفة لا تعكس سياسة وتوجهات الجامعة، فإن جامعة النجاح الوطنية ممثلة بمجلس أمنائها وادارتها تقدم الاعتذار لمسرح عشتار ولجمهور العرض ولكل من تضرر من ايقاف العرض في مرحلته النهائية، وستقوم ادارة الجامعة باتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الاحداث".

وأعربت الجامعة عن تقديرها للمؤسسات الفنية والثقافية والاطر النسوية الفاعلة في فلسطين وتؤكد على أهمية الدور الانساني والوطني الذي تلعبه في تطوير وتنمية المجتمع وتعزيز هويته الفلسطينية الاصيلة.

واتهم مسرح عشتار مسؤولين في جامعة النجاح بإيقاف العرض الأدائي "إينهدوانا" للفنانة عشتار معلم، وقطع التيار الكهربائي عن المسرح أثناء العرض، الأسبوع الماضي، أثناء الحفل الختامي لحملة "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"، مما عرض الفنانة للخطر الجسدي علاوة على ما تضمنته المبررات الواهية لإيقاف العرض من عبارات تحتوي إساءة وتحريضا بحق الفنانة عشتار، علما أن العرض تم بناء على دعوة من الجامعة، ونظم بعد الموافقة على محتواه مسبقا، وفق ما أكد بيان صادر عن مسرح عشتار وصل وطن، في وقت سابق.