رام الله: انطلاق فعاليات معرض القهوة والشوكولاتة 2019

وطن: انطلقت في رام الله، الثلاثاء، فعاليات معرض القهوة والشوكولاتة 2019، في نسخته السادسة، ويقام على مدار ثلاثة أيام، بمبادرة من شركة "ماركوم للخدمات والعلاقات العامة"، بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، واتحاد الصناعات الغذائية، وذلك تحت رعاية د. ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة.

واعتبرت غنام أن تنظيم المعرض للمرة السادسة انجاز يسجل للقائمين عليه، مثنية في الوقت ذاته، على كافة المشاركين.

وأكد بسام ولويل، رئيس الاتحاد، أهمية المعرض، لجهة التعريف بالمنتجات المحلية وترويجها، منوها بالمقابل إلى تنامي نجاحات الصناعات الغذائية.

ودعا إلى دعم المنتج الوطني، للعوائد الإيجابية لذلك على مختلف الصعد، لا سيما فيما يتصل بالتشغيل.

وذكر محمد النبالي، عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية، أن للمعرض يمثل أداة للتواصل ما بين الشركات المشاركة والجمهور.

وأوضح أن الغرفة التجارية تحرص على دعم شتى الفعاليات الاقتصادية.

وأكد ناصر ازحيمان، مدير العمليات في شركة سلسلة محلات بن ازحيمان، الراعي الاستراتيجي للمعرض، أن الأخير يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للشركة، باعتبار أنها على أعتاب تنظيم سلسلة من الفعاليات لمناسبة مرور قرن على انشائها.

وقدم نبذة عن الشركة، موضحا أنها انطلقت من القدس، وحققت نجاحات كبيرة، حتى باتت تصدر منتجاتها إلى الأردن، والسعودية، والامارات والبحرين، اضافة إلى الولايات المتحدة.

وأكد أحمد جاد الله، مدير عام شركة "ماركوم"، أن المعرض يمثل ركنا أساسيا ضمن أجندة عمل الشركة، معتبرا تنظيمه للمرة السادسة انجازا عظيما.

وأوضح ان المعرض يسهم في إيجاد أجواء استثنائية لما يحظى به من اقبال كبير، بحكم تركيزه على سلعتي الشوكولاتة والقهوة، لافتا إلى مشاركة 35 شركة فيه من شتى أنحاء الضفة.

وبين أن إحدى مزايا المعرض ابرازه حجم التطور الذي تحققه الشركات المشاركة، لا سيما المحلية منها، التي تنتج أصنافا عديدة من الشوكولاتة، مشيدا في الآن نفسه، بكافة الشركات الراعية والمشاركة في المعرض.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض يقام برعاية استراتيجية من شركة سلسلة محلات بن ازحيمان، ورسمية من شركة "تونيلا العالمية".