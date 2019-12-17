جمعية المستهلك تدعو الحكومة الى حل انقطاع الكهرباء عن شركة كهرباء القدس

رام الله- وطن: دعت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة جهات الاختصاص الحكومية الى العمل على حل ازمة انقطاع الكهرباء من المصدر عن منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة القدس، خصوصا بعد توقيع اتفاقية بين وزارة المالية وسلطة الطاقة وشركة كهرباء محافظة القدس لجدولة الديون والتسديد.

وقال صلاح هنية رئيس الجمعية انه لم يعد مقبولا أن تكون النسبة العظمى من المشتركين في الشركة هم من مشتركي الدفع المسبق وبالتالي اين هو المنطق ان يقطع التيار الكهربائي عنهم؟، وكذلك الحال بالنسبة للملتزمين بالدفع بالفاتورة، ونحن نعلم حجم الضغوطات التي تمارس على الشركة من قبل الشركة الإسرائيلية القطرية.

وأضاف هنية "يجب ان تقف وزارة المالية وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية أمام مسؤولياتهما ولن يكون مقبولا أن نعتاد الحياة بدون كهرباء، ولن نقبل كممثلين للمستهلكين أن تصبح لدينا تجارة المولدات وندفع فاتورة الكهرباء وندفع فاتورة أخرى لأصحاب المولد، ولا يعقل أن يكون هذا حالنا بعد مضي سنوات على عمر السلطة الوطنية الفلسطينية".

وتسأل هنية أين هي محطات تقوية التيار الكهربائي في محافظات الضفة الغربية؟، اين هي مشاريع توليد الكهرباء التي لم يعد يؤتى على ذكر محطة توليد الكهرباء في جنين التي اطلقت منذ عامين ونصف باحتفال بهيج؟، ومن يضمن لنا ان تزداد ساعات القطع ومن يضمن لنا سلامة الأجهزة الكهربائية؟.

وأشارت رانية الخيري أمين سر الجمعية في المحافظة أن انقطاع الكهرباء يأتي في ظل الامتحانات الفصلية والواجبات المدرسية للطلبة عدا عن تضرر المرضى وكبار السن الذين يعتمدون على التدفئة ومخاطر المرور جراء توقف الإشارات الضوئية وانقطاعها عن عيادات الأطباء ومراكز الاشعه والعلاج بالتالي فإن قطع الكهرباء من قبل شركة الكهرباء القطرية في منطقة امتياز شركة كهرباء القدس يجب الا تمر والا يتم تجاوزها خصوصا أن تلك من مسؤولية الجهات الحكومية المتخصصة.