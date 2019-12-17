الاحتلال يعلن استهداف شاب قرب السياج الفاصل جنوب غزة، وأنباء عن استشهاده

وطن: استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، شابا فلسطينيًا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة المحاصر، اقترب من السياج الفاصل عن مناطق الـ48، زعمت أنه كان مسلحًا.

وادعى جيش الاحتلال في بيان مقتضب صدر عنه، أن "وحدة المراقبة رصدت اقتراب مخربًا مسلحا اقترب من السياج الفاصل جنوبي قطاع غزة". وذكر أن "طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار عليه".

وأضاف الجيش أنه تم إصابة الشاب الذي حاول التسلل من قطاع غزة، ورجح الجيش استشهاد الشاب من جراء الإصابة.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من تقديم العلاج للمصاب الفلسطيني قرب السياج.

بدورها، ذكرت قناة هيئة البث الإسرائيلي "كان"، أنّ "المسلح الفلسطيني" حاول التسلل إلى مستوطنة "نيريم"، الواقع في محيط قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرة إسرائيلية، قصفت هدفا قريب من الحدود الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي القطاع، فيما سماع دوي انفجار بمحاذاة السياج قرب بوابة موقع "سريج" العسكري شرقي القرارة جنوبي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخا، قبل أن تفتح نيران أسلحتها الرشاشة، صوب المنطقة الشرقية من محافظة خانيونس.

ولم توضح المصادر الفلسطينية طبيعة الهدف الذي قصفته المقاتلة الإسرائيلية، كما لم يتم الإعلان عن وقوع أي إصابات جراء الغارة، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب الفلسطيني الذي استهدف بالغارة استشهد متأثرًا بجروحه.

ولم ترد حتى هذه اللحظة أية تفاصيل من مصادر محلية في القطاع عن هوية الشاب أو حالته الصحية.

(عرب 48)