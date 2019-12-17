وفاة المواطنة نعيمة عبيدات بحادث سير في العيزرية

وطن: أعلن الاطباء في مجمع فلسطين الطبي برام الله اليوم عن وفاة مواطنة جراء حادث سير وقع عصر يوم امس في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكر الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، ان المواطنة نعيمة حسن حمدان عبيدات 72 عاما توفيت نتيجة حادث سير دهس اثناء عبورها الشارع العام وسط بلدة العيزرية ادخلت على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

واضاف ، ان المواطنة أصيبت بجروح بالغة الخطورة نقلت على إثرها إلى المشفى بمدينة رام الله، عصر يوم امس الاثنين لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها مساء اليوم.

واكد، انه تم اخذ الاجراءات القانونية بحق السائق وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.