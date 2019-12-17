فيديو | عملية "سراب".. هكذا اخترقت المقاومة استخبارات الاحتلال

وطن: عرضت قناة الميادين فيلماً توثيقياً لعملية أمنية لكتائب القسام، دارت أحداثها بين عامي 2016 و 2018، وتمثلت باختراق أمني محكم لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

وجاء في فيلم العملية "سراب"، أن المخابرات الإسرائيلية حاولت تجنيد أحد الفلسطينيين من قطاع غزة مستغلة وضعه المادي، وسعت عبره تحقيق عدة أهداف أبرزها، تدمير القدرات الصاروخية للمقاومة، وتحديد مواقع الراجمات واستهدافها في أوقات التصعيد، وإرباك المنظومة الصاروخية والأمنية للمقاومة.

وضمن عمليات الرصد والمتابعة للمقاومة التقط أمن المقاومة إشارات لمسعى الاحتلال وأحتوت مخطط الاحتلال من خلال خطة كاملة لخداعه، واستدرجته وكشفت أدواته ونواياه، كما هدفت إلى مفاجأة الاحتلال في أي جولة أو تصعيد بفشل مخططاته، بالإضافة إلأى زعزعة قوة الاحتلال في أدواته الأمنية وقدراته الاستخباراتية، وحققت أهدافها.

وقال قائد أمني في المقاومة "ندير المعركة الأمنية في مواجهة عدو مدعوم بأحدث التقنيات الأمنية العالمية، ورصدنا طرق عمل العدو وفككنا عقد مراحل التنفيذ، وأصبحنا على اطلاع كبير على كيفية تفكير قيادة العدو الامنية والاستخبارية".

وأضاف "بعد أكثر من عامين اكتشف الإسرائيليون أن المقاومة كانت تخدعهم، وما كشف عنه اليوم من إنجاز هو جزء من جهد أمني مستمر ومتعاظم، وسنلاحق مصادر الاحتلال وسنخنق مخابرات العدو وسنقطع عنها شريان المعلومات".

ولفتت كتائب القسام إلى أنها كشفت تفاصيل واحدة من العمليات الأمنية المهمة تحت اسم "سراب".

وكان المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم قال صباح اليوم الثلاثاء للميادين أن الإنجاز الأمني الجديد الذي يحمل إسم "سراب"، الذي حققته كتائب عز الدين القسام يأتي في إطار الصراع المستمر مع الاحتلالالإسرائيلي، مشيراً إلى أن الاحتلال سيصاب نتيجة هذا الانجاز بصدمة من قدرة المقاومة واستخباراتها.

وقال قاسم إن الانجاز يؤكد قدرة المقاومة في كل المنطقة على كسر هيبة الاحتلال في أي معركة، وأنه يكشف أن بإمكان المقاومة هزيمة جهاز الشاباك الاستخباري الإسرائيلي وأن الإنجاز أربك مخططات الاحتلال"، مشدداً على أن "المعركة مستمرة على مستويات مختلفة".

وكشف قاسم أن هناك إنجازات أخرى لم يحن الوقت لأن تعلن كتائب القسام عنها بعد، منوهاً إلى أن الإنجاز استكمال لمعركة "حد السيف" التي كان لها ارتدادات لا تزال مستمرة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أنها ستكشف خلال أيام قليلة عن إنجاز أمني واستخباراتي وصفته بالمهم، "وأفشل مخططاً خطيراً يستهدف قدرات المقاومة".