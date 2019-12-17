الاحتلال يحوّل النائب عمر القواسمي والقيادي في حماس مازن النتشة للاعتقال الإداري

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال في عوفر أمر اعتقال إداري بحق النائب في المجلس التشريعي عمر القواسمي من مدينة الخليل، لمدة 4 شهور.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن الأسير القواسمي أحد مبعدي مرج الزهور، كان قد أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال وأعيد اعتقاله قبل أسبوع مع عدد من قيادات حمـاس في الخليل.

كما أصدر محكمة عوفر العسكرية أمر اعتقال إداري بحق القيادي في حماس مازن جمال جبرين النتشة (48 عاما) من مدينة الخليل، لمدة 4 شهور.

وكان الأسير النتشة أمضي 15 عاما في سجون الاحتلال وأعيد اعتقاله قبل أسبوع.