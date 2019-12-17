الاحتلال يعتقل 3 مواطنات من العيزرية أثناء تواجدهن في مخيم شعفاط

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاث مواطنات من بلدة العيزرية، أثناء تواجدهن في مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد نائب أمين سر حركة "فتح" في العيزرية سامي أبو غالية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مسؤولة ملف المرأة في اللجنة التنظيمية للحركة في العيزرية نجاة الشريف وابنتها آيات، الطالبة في جامعة القدس، ومديرة جمعية بناة المستقبل دينا فرعون، عقب خروجهن من اجتماع للاتحاد العام للمرأة في المخيم.