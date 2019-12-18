"إنستغرام" تحمي مستخدميها بميزة جديدة

وطن: أعلنت شركة "إنستغرام" أنها بدأت بإدخال ميزة جديدة على تطبيقها لحماية مستخدميه من التنمر والإساءة عبر المنشورات.

وقالت الشركة في بيان على مدونتها الرسمية على الإنترنت "إنها أطلقت هذه الميزة اعتبارا من الاثنين 16 ديسمبر الجاري".

وجاء في البيان أيضا "اعتبارا من اليوم بدأنا بتطبيق ميزتنا الجديدة لتنبيه الناس في حال كانت تعليقاتهم على الصور ومقاطع الفيديو في منشورات "إنستغرام" مسيئة أو فيها نوع من التنمر، وتمنحهم هذه الميزة فرصة للتوقف مؤقتا عن كتابة هذه التعليقات وإعادة النظر في كلماتهم قبل نشرها".

وأضاف "عندما سيكتب مستخدم ما تعليقا فيه كلمات مسيئة ستكتشف منظومة الذكاء الصناعي هذه الكلمات وسترسل له رسالة تنبيه تخبره بأن هذه الكلمات شبيهة بكلمات تم حظرها على "إنستغرام سابقا لعلاقتها بالتنمر الإلكتروني، وستتاح للمستخدم فرصة تعديل التعليق قبل نشره".

وأوضح البيان أن "إنستغرام" وكجزء من سياستها في محاربة التنمر على الإنترنت عملت على تطوير واختبار منظومة تعتمد على الذكاء الصناعي يمكنها التعرف على الكلمات المسيئة، وجربت مثل هذه التقنية من قبل وأثبتت نجاحها في حذف التعليقات المسيئة من المنصة التي يتواصل فيها الناس، وكانت النتائج واعدة، لذا عملت على تطويرها بشكل أكبر.

المصدر: instagram-press