اصابة شابين بالرصاص المعدني خلال مواجهات في مخيم الدهيشة

رام الله- وطن: أصيب فجر اليوم الأربعاء، شابين بأعيرة معدنية اطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كما اعتقل شابين.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المخيم، واندلعت مواجهات مع الشبان، اطلق خلالها جنود الاحتلال النار ما أدى الى إصابة شابين برصاص معدني مغلف بالمطاط، نقلا الى احدى مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال يوسف عزات أبو دية (21 عاما)، ويوسف محمد صدوق (24 عاما)، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشها .