الجامعة العربية تبحث غدا مواجهة إفتتاح البرازيل مكتبا تجاريا في القدس



وطن: أعلن سفير فلسطين لدى القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، إن مجلس جامعة الدول العربية، سيعقد يوم غد الخميس، اجتماعا طارئا، على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية برئاسة العراق، لبحث الخطوات والإجراءات لمواجهة قرار البرازيل فتح مكتب تجاري لها في القدس.

وقال السفير اللوح ، اليوم الأربعاء، إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، طلبت فلسطين عقد هذا الإجتماع الطارئ لمجلس الجامعة، في وقت تتعرض فيه مدينة القدس إلى هجمة شرسة تشنها دولة الاحتلال بحق المدينة ومعالمها التاريخية والحضارية وتراثها الإسلامي.

ودعا الحكومة البرازيلية إلى التراجع عن هذه السياسات المغامرة التي تضر بمصالح الشعب البرازيلي ولا تساعد في تحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط.

وشدد على ضرورة أن يصدر عن الاجتماع موقف عربي يتضمن آليات تنفيذية ضاغطة لتتراجع البرازيل عن قرارها، خاصة أن هذه الخطوة تعتبر إنتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، واستهتارا بقرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة والوزاري والمندوبين الدائمين، التي حذرت البرازيل في أكثر من مناسبة من الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس .

(وفا)