أريحا: القبض على تاجر مخدرات متلبساً

رام الله- وطن: قبضت الشرطة في محافظة أريحا والأغوار اليوم على تاجر للمواد المخدرة في حالة تلبس في مدينة اريحا، وضبطت كيلو ونصف مواد يشتبه انها مخدره من نوع القنب المصنع.

وذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن فرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة وبمساندة من عدد من الادارات تمكن من ضبط المشتبه به بعد اجراء التفتيش القانوني لمنزله، وعثر معه على كمية يشتبه أنها من القنب المصنع بوزن كيلو ونصف تقريبا، اضافة الى ميزان حساس واكياس تعبئة للمخدرات واداتي تعاطي.

وأضاف ارزيقات أن المشتبه به تم توقيفه من قبل الشرطة واحيل للنيابة مع المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.