"جماعات الهيكل" ستنفذ اقتحامات واسعة للأقصى الأسبوع المقبل احتفالًا بما يسمى "عيد الحانوكاة"

رام الله- وطن: اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمقتحمين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في أنحاء متفرقة من المسجد الأقصى وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 102 مستوطنًا بينهم 22 من طلاب المعاهد والجامعات اليهودية و30 مجندة إسرائيلية بلباسهن العسكري اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في باحاته.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد الأقصى، واحتجاز هوياتهم، وخاصة النساء والشبان، عند بواباته الخارجية.

وتستعد ما تسمى بـ "جماعات الهيكل" المزعوم لتنفيذ اقتحامات نوعية وواسعة للمسجد الأقصى خلال الأسبوع المقبل، احتفالًا بما يسمى "عيد الحانوكاة-الأنوار" اليهودي.

ويبدأ هذا العيد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 22/12، ويستمر حتى يوم الاثنين 30/12، وخلاله تبدأ الجماعات اليهودية الداعية لإقامة "المعبد" مكان الأقصى، بالنشرات المحّرضة على إقامة أي شعائر داخل الأقصى احتفاءً بـ"الحانوكاة".