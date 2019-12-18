المشروبات الوطنية تتبرع بمظلة لبيت المسنين التابع للهلال الأحمر في نابلس

نابلس- وطن: تبرعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي بتركيب مظلة لبيت المسنين التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، وذلك في إطار مواصلة التزامها بالمسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها الشركة.

وأكد عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية؛ أن تقديم الدعم والإسناد للمؤسسات التي تعنى بالمسنين يندرج ضمن تحمل الشركة لمسؤوليتها تجاه فئات المجتمع المختلفة وتلبية لاحتياجاتها، آملا أن تسهم المظلة في تخفيف معاناة نزلاء بيت المسنين وتقيهم من أمطار الشتاء وحر الصيف.

وأشاد الهندي بدور جمعية الهلال الأحمر الإنساني الذي تقوم به، باذلة كل الجهود الممكنة، معربا عن سعادة الشركة بالتعاون مع الجمعية في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، وأضاف الهندي أن فئة المسنين لها حق على جميع هيئات القطاع الخاص والعام، ويتعين على الجميع تقديم ما يلزم لهم من خلال التعاون مع بيوت المسنين والمؤسسات التي تعنى بهم وفاء وتقديرا لهم.

بدوره أشاد هلال تفاحة رئيس الهيئة الإدارية بهذه المبادرة الإنسانية الطيبة، مثمنا دور شركة المشروبات الوطنية في دعم ومساندة المؤسسات الإنسانية والخيرية في هذا الوطن.

وأشار تفاحة إلى أن بيت المسنين الذي يعد أقدم وأول مركز يعنى بشؤون المسنين في فلسطين؛ يضم 19 نزيل من المسنين من أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، حيث يقوم العاملون في البيت على خدمتهم ورعايتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية والمأوى والملبس والدواء لهم.