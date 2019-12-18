المحكمة العليا للاحتلال ترفض التماس المعتقلة الإدارية شروق البدن

وطن: أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، اليوم الأربعاء، بأن المحكمة العليا للاحتلال في "عوفر" رفضت التماساً قدّمه محامي الهيئة باسم المعتقلة شروق البدن للطّعن بقرار المحكمة السّابق برفض الاستئناف على أمر الاعتقال الإداري الصّادر بحقّها لمدّة ستة شهور.

وأوضحت الهيئة أن قوّات الاحتلال كانت قد اعتقلت البدن (25 عاماً)، من محافظة بيت لحم، بتاريخ 15 تمّوز/ يونيو 2019، واحتجزتها في "هشارون" لخمسة أيام في غرفة عزل انفرادي تفتقد للتهوية والإضاءة، ورائحتها كريهة بسبب تواجد المرحاض داخلها، ما أدّى إلى إصابتها بمشاكل نفسية وصحيّة في الكلى والأعصاب والمعدة، وحوّلتها بعد ذلك للاعتقال الإداري (بلا تهمة)، متجاهلة وضعها الصّحي وكونها أم لطفلة.

يشار إلى أن ثلاث أسيرات أخريات يقبعن في سجون الاحتلال قيد الاعتقال الإداري (بلا تهمة)، وهنّ: بشرى الطويل، شذا حسن وآلاء بشير.