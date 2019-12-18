الإغاثة الزراعية توقع 13 منحة مشروع ريادي اجتماعي من خلال مشروع MEDUP

رام الله- وطن: وقعت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) منح مشروع "الترويج للريادة المجتمعية في منطقة حوض البحر المتوسط MedUp" وهو مشروع اقليمي يتم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة اوكسفام، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي في 6 دول في منطقة حوض البحر المتوسط وهي ( فلسطين، الاردن، لبنان، مصر، تونس ، والمغرب) بالشراكة مع 3 مؤسسات اوروبية وهي Euclid Network, Impact Hub, Diesis.

و كان تم اعتماد ثلاث مستويات في تنفيذ المشروع وهي مستوى MACRO الذي يتم فيه الضغط على صناع القرار لإيجاد اطار قانوني ناظم للمؤسسات الاجتماعية و تحسين البيئة القانونية لها من خلال ادارة ورش نقاش مع اصحاب القرار و ورش التبادل مع الاتحاد الاوروبي التي عايشت تحديات مشابهة نوعا ما للسياق الفلسطيني ، و مرحلة MESO والذي يتم فيه بناء قدرات المؤسسات الداعمة للقطاع الاجتماعي مثل حاضنات الاعمال، مسرعات المشاريع، مؤسسات الاقراض الصغير ومتناهي الصغر، المؤسسات الأهلية الوطنية ...الخ ، و مرحلة MICRO التي يتم من خلالها المساهمة في تطوير مؤسسات اجتماعية من خلال الدعم المالي ، والتدريب ، وخلق فرص للتشبيك مع مؤسسات في منطقة الاقليم ودول الاتحاد الاوروبي.

و عليه استقبلت الإغاثة الزراعية اكثر من 100 طلب باللغتين العربية و الانجليزية من خلال منصة VC4A التي تم اعتمادها في الدول المشاركة في المشروع ضمن مجموعة من المعايير المرتكزة على الريادة المجتمعية ، الأثر الاجتماعي ، الاثر الاقتصادي ، و احتمالية خلق فرص عمل في هذه المشاريع .

وجاء التوقيع على الاتفاقية كمرحلة اخيرة من مراحل المشروع التي تمثلت بداية في اللقاءات المكثفة التي نظمتها الإغاثة الزراعية مع مختلف الجهات و المؤسسات ذات العلاقة في مختلف المحافظات ، ومن ثم الإعلان عن المشروع عبر مختلف الوسائل و الورش التوضيحية لفكرة و طبيعة المشروع التي تستهدف المؤسسات ذات الاثر الاجتماعي و الاقتصادي وفي اطار المشروع قد تم اختيار 13 مؤسسة للاستفادة من المستوى الثالث ، حيث كانت عملية الاختيار على مرحلتين ، وهي مرحلة الفكرة ، ومرحلة المقترح المفصل.

وقال القائم بأعمال المدير العام للإغاثة الزراعية منجد ابو جيش، إن المؤسسة من خلال هذا المشروع خلصت لدراسة أوضحت من خلالها تعريف المؤسسة الاجتماعية و التي تركزت في الجمعيات التعاونية و الجمعيات الخيرية و الشركات الخاصة التي تعتمد التجارة العادلة و المؤسسات التي تعنى بتدريب و تطوير و تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة ، كما تحدث ابو جيش عن المعيقات التي تواجه عمل المؤسسات الاجتماعية في فلسطين و التي تتمثل بغياب قوانين تنظم عمل هذا القطاع .

كما اشاد ابو جيش بالأفكار المقدمة من قبل المستفيدين التي تدلل على مدى عمق فهم طبيعة المؤسسة الاجتماعية و الدور المنوط بها لخدمة أعضائها و المجتمع و تطوير مهارات الاعضاء و المحيطين بهم و خصوصا الاشخاص ذوي الاعاقة و دمجهم في المجتمع و التقليل من نسب البطالة لديهم .

وقال مدير دائرة العدالة الاقتصادية في مؤسسة اوكسفام السيد محمد صوافطة أن مشروع MEDUP مشروع تجريبي في 6 دول في منطقة الشرق الاوسط يهدف الى اختبار المؤسسات ذات الأهداف الإجتماعية قادرة على تحقيق التغيير الإجتماعي من خلال بعض المنح و بناء القدرات ، و أن أداء المشروع في فلسطين ممتاز بسب جهوزية المجتمع المدني مقارنة بالدول الاخرى ، كما أشاد بدور المؤسسات الإجتماعية و الآمال المتعلقة عليهم ليكونو قصة نجاح يتم من خلالها ترسيخ الفكر الاجتماعي الذي سيؤدي الى تكرار التجربة لتحقق الاستفادة لأكبر شريحة ممكنة من المؤسسات الإجتماعية و خلق بيئة ممكنة للريادة الإجتماعية في فلسطين .

ويشار الى أن المؤسسات التي حصلت على المنح هي :

1. الفلسطينية لإسناد الطلبة و هي مبادرة شبابية غير ربحية و تتركز فكرة مشروعهم حول الترويج لمنصة منحة الكترونية و التي تشبك الطلاب الفلسطينيين في الجامعات مع مجموعة من الداعمين من الغرف التجارية و القطاع الخاص و فلسطينيي الشتات و غيرهم ضمن سلسلة من الخطوات الابداعية الريادية .



2. وشركة الحياة للدراسات والبحوث و هي متخصصة في الاستشارات ولتحسين جودة التعليم الصحي والبيئة في المجتمع الفلسطيني وتطوير قدراتهم ، وكانت فكرة مشروعهم تهدف للتخلص السليم من النفايات الطبية والتي هي معضلة كبيرة في فلسطين.

3. مركز العودة للشباب والطفولة، وهي جمعية خيرية غير ربحية تهتم بتأهيل الأطفال والشباب والمرأة ، وكانت فكرة مشروعهم هي عمل ورشة نجارة للأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين لإعادة تدوير الاخشاب وعمل منتجات ذات مردود اقتصادي لهم.

4. جمعية انعاش الاسرة، وهي جمعية خيرية تنموية غير ربحية، و كانت فكرتهم إعادة تصميم مطعم زعفران ليصبح اكثر حيوية وفعالية ليتحول من مطبخ الى مطبخ ومطعم يحقق ارباح للجمعية و يوفر فرص عمل خصوصا للنساء فيه .

5. جمعية النهضة النسائية، و كانت فكرة مشروعهم هي شراء ماكينة قص خشب الكترونية لتحسين جودة المنتجات المنتجة من الاشخاص ذوي الاعاقة ، وبالتالي التقليل من التكلفة وزياده الفائض لصالح الاشخاص ذوي الاعاقة.

6. مركز مدارات للتنمية المجتمعية، وهي مؤسسة فلسطينية غير حكومية غير ربحية، يستهدف تعزيز القضايا التنموية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والقانونية ، وكانت فكرة مشروعهم توسعة مطبخهم ليصبح مطبخ مركزي يخدم مقاصف مدارس مدينة نابلس والمناسبات الاخرى ، ويتم استغلال ارباحها في التنمية المجتمعية.

7. شركة وسيلة مفكر، وهي شركة فلسطينية تعتمد على الابداع في تصميم وصناعة الالعاب والكتب التعليمية، حيث يتم الاستثمار في عقول الاطفال وتجعل من التعليم متعة ، وكانت فكرتهم ترتكز على تصميم ألعاب تعليميه للأعمار المختلفة والتي صنعت لتتلائم مع الاشخاص المصابين بمتلازمة "داون" والتوحد.

8. الجمعية التعاونية الحرفية لصناعات الاراضي المقدسة للحرف اليدوية (HLHCS) ، وتضم 35 عضواً من أصحاب ورش خشب الزيتون والصدف بالإضافة إلى تسويق المصنوعات اليدوية التي ينتجها أعضاؤها وترتكز فكرتهم على تأسيس مطعم تجارة عادلة يدار من قبل الجمعية وخلق فرص عمل للشباب ضمن مبادئ التجارة العادلة.

9. شركة ابني فلسطين BuildPalestine وهي عبارة عن منصة على الإنترنت تربط المؤيدين في جميع أنحاء العالم بالمنظمات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية المحلية في فلسطين. تطمح لأن نكون العنوان الأول عندما يطرح أنصار جميع أنحاء العالم السؤال التالي: "كيف يمكنني دعم فلسطين؟" ، وترتكز فكرتهم على توسيع رقعه الممولين من خلال الاعدادات الادوات المختلفة وحملات التسويق في فلسطين .

10. جمعية نجمة بيت لحم الخيرية، تعمل على تنمية وتأهيل المجتمع في المجالات الاجتماعية والتربوية والمهنية وتستهدف فئات الأطفال والشباب والكبار والمرأة وكبار السن، وترتكز فكرتهم على تخريج مجموعة من النساء والشباب والشابات وتأهيلهم مهنيا في عدة تخصصات يقدمها المركز حسب حاجة السوق.

11. وجمعية عنبتا التعاونية للتطوير الزراعي ، عدد أعضائها 56 عضوا ، ولديها مشروع بئر ماء الذي يخدم المزارعين في منطقة سهل عنبتا بالإضافة الى توعية الناس حول طرق الحماية من الحيوانات البرية ، وترتكز فكرة مشروعهم الى بناء بيت بلاستيكي للزراعات الحديثة لتكون عبارة عن مشاهدة لطلاب الجامعات والمهندسين الزراعيين ومركز تعليمي وتدريبي لهم ، لإنتاج مجموعة من الاصناف الزراعية والخضراوات.

12. جمعية جبل النجمة ، يعمل تأمين حياة كريمة للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية عبر تقديم خدمات التأهيل و التدريب و الدمج و التفعيل المجتمعي على اساس المحبة و الكرامة و العدالة و المساواة ، و مشروعهم عبارة عن بيت بلاستيكي لإنتاج خضراوات بمواصفات عضوية بواسطة الاشخاص ذوي الاعاقة .

13. جمعية الريحية التعاونية للتطوير الزراعي ، مشروعهم عبارة عن تدخلات في تطوير المنتج من ناحية العلامة التجارية و المواصفات و جودة تغليف المنتجات .

و تجدر الاشارة الى أنه سيتم تنفيذ هذه المشاريع خلال 12 شهر من تاريخ التوقيع وذلك من خلال المتابعة و الارشاد و الدعم الفني اللازم لضمان استمرار هذه المشاريع و الوصول للنتائج المرجوة منها.