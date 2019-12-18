مشاكل تتبلور وتكبر تحت عين الحكومة – مؤسسات الاقراض الصغير

كتب: عبدالله قدح

بتقديم الدعم المالي والعيني للفقراء والمزارعين والحرفيين لتأسيس مشاريعهم الخاصة، حتى لا يجبروا من الذهاب إلى البنوك التي تستغلهم بفوائد كبيرة أو ترفض اقراضهم لعدم أهليتهم للحصول على قرض من حيث الضمانات والأوراق اللازمة، من هنا جاءت فكرة التمويل الصغير التي بدأت في العالم عندما أُطلق بنك الفقراء عام 1983. وحتى نتحدث عن مؤسسات الاقراض الصغير نتحدث عن مجموعة من القيم الأخلاقية الضابطة المرتبطة في سياسات اقراض عادلة وغير هادفة لتعظيم الأرباح، وبفوائد مخفضة وأشبه برسوم رمزية تضمن استمرارية مؤسسة الاقراض الصغير، وموجهة للفقراء والمهمشين من أجل مساعدتهم في بناء مشاريعهم الخاصة وإخراجهم من دائرة الفقر والبطالة.

حال مؤسسات الاقراض في فلسطين تماما كما يجب من الخارج لكن الصورة معاكسة تماما من الداخل فإذا كان يجب أن تقدم قروض صغيرة بنسب فائدة منخفضة فقد وصلت نسب الفائدة في هذه المؤسسات في فلسطين من 18-24%، بينما بلغ متوسط سعر الفائدة لدى البنوك في فلسطين حوالي 6%، وفي ظل الحديث المستمر من قبل مدراء مؤسسات الاقراض بأن معدلات الفائدة عندهم أقلَ من المعدلات العالمية فبالنظر الى نسب الفائدة في مؤسسات الاقراض الاردنية نراها بين 10-15%. اما من حيث الضمانات فأنها اصبحت تطلب ضمانات أقرب لما تطلبه البنوك من حيث التوقيع على كمبيالات وشيكات، وكفلاء من الموظفين والتجار من أجل حماية أموالها، وبالمقابل يتحدث ممثلي مؤسسات الاقراض ويتفاخرون بأن نسب القروض المتعثرة منخفضة جداً! بالضرورة ستكون أعداها قليلة لأنها بنيت على منهجية البنوك في الضمانات، لكن على حساب من؟ المقترض أو المقترضة.

يتفاخر ممثلي مؤسسات الاقراض الصغير بأن نسب النساء المقترضات مرتفعة، لكن في الواقع هي اداة من ادوات جلب التمويل من المؤسسات الأجنبية، لذلك تشدد مؤسسات الاقراض على تسجيل القرض بأسماء نساء بغض النظر عن كون المرأة المُقترضة هي صاحبة المشروع أو المعنية بالقرض، وغالباً ما يكون القرض فعلياً لزوج المُقترضة ليس لها، والاحتمال الأكبر أن يكون القرض بهدف سداد ديون سابقة أو لشراء احدى الكماليات او احتياجات مواكبة العصر أي أنه قرض استهلاكي وليس إنتاجي، وبعد أخذ القرض والبدء بالسداد يتراكم على المقترضة الديون والالتزامات وتخسر شبكتها الاجتماعية تحت مظلة "تمكين المرأة" ونجعل من نجاحها مستحيل، لكن ولأن مؤسسة الاقراض أخذت كافة ضمانات السداد بكفلاء وكمبيالات وغيرهم ولأن العائلة في مجتمعنا لا تسمح بتعرض المرأة لمساءلة قانونية وقضائية فتلجأ عائلة المقترضة الى سداد القرض، مما يعكس انخفاضاً في نسب تعثر القروض. ثم تصرح مؤسسات الإقراض بإنجازهم بأن نسب القروض المتعثرة منخفضة جدا.

وحال الشباب ليس أفضل من حال النساء فهناك العديد من البرامج والحملات التي تطلقها مؤسسات الاقراض تحت اسم قروض الشباب وتمكين الشباب وغيرها التي لا تحمل في داخلها شيء للشباب سوى اسمها، فنسب الفائدة مرتفعة والضمانات مكلفة ومرهقة والمساندة الفنية لضمان النجاح محدودة، مع العلم أن مؤسسات الاقراض تٌظهر للمؤسسات الأجنبية - التي تدعمها وتقدم لها الملايين تحت اسم الشباب والنساء-بأنها تعمل معهم وتقوم على تدريبهم ومرافقتهم في مشاريعهم لضمان نجاحها إلا أنه في الواقع ينقطع الاتصال بين مؤسسة الاقراض والمقترض بعد استلام مبلغ القرض مباشرة.

صندوق التشغيل جسم مستقل تأسس بنظام من ورقتين!

تمتلك الحكومة مؤسسة هامة ممثلة بصندوق التشغيل الذي بُني من أجل تمكين الرياديين والرياديات والفقراء والمهمشين من تأسيس مشاريعهم الخاصة أو ضمان وصولهم إلى منصات التمويل الصغير ومتابعة مشاريعهم وتقديم كل الدعم الذي يضمن نجاحها، لكن في الواقع المنح التي تقدم من الدول الأجنبية كالمنحة الايطالية بقيمة 21 مليون يورو في العام 2014 التي تهدف الى خلق فرص عمل للخريجين وللفئات المهمشة في الأراضي الفلسطينية، قام الصندوق بتنفيذ المرحلة الأولى بتوزيع 7 مليون يورو على 5 مؤسسات إقراض صغير، لكن لم يتضمن الاتفاق الموقع، نصا واضحا وصريحا يجبر مؤسسات الاقراض على تخفيض فوائدها، وعند الذهاب إلى أي من مؤسسات الاقراض المستفيدة تجد أنها لا تمتلك برامج خاصة لهذا التمويل- الايطالي- سواء بالشروط المختلفة أو بنسبة فوائد أقل ، ولا علم لدى موظفي المؤسسة بالمشروع. فلمصلحة من تحصل هذه المؤسسات على هذه المبالغ ولماذا تسعى مؤسسات الاقراض الصغير إلى تعظيم أرباحها في ظل أنها مؤسسات غير ربحية؟ ولماذا يعمل صندوق التشغيل بهذه المنهجية بدون رقابة؟

لماذا لا نتعلم من تجارب غيرنا ونغير النهج؟

بالنظر الى التجربة الأردنية والمشاكلة التي تواجهها الآن بسبب عدم تنظيم قطاع الاقراض الصغير نرى آلاف الأردنيات يواجهن أحكاماً بالسجن لعدم تمكنهن من تسديد قروض حصلن عليها لأسباب عدة، فيما بات يُعرف اليوم بقضية "الغارمات"، وهو مصطلح يُطلق على النساء اللواتي يقترضن من شركات التمويل الصغير بقيم متفاوتة، تلبية لحاجاتهن المعيشية أو لتمويل مشاريع صغيرة تعيلهن وأسرهن، لكن غالبية النساء يتعثرن مالياً، ويصبحن غير قادرات على سداد هذه الديون، فينتهي بهن الحال إما سجينات أو مطلوبات لدائرة التنفيذ القضائي، وبعدما كبرت كرة الثلج فإن العدد الكلي لـ"الغارمات" في الأردن يصل إلى 13 ألف سيدة.

للحكومة برئاسة الدكتور محمد اشتية

هل سنترك الباب مفتوحا أمام مؤسسات الاقراض لتستمر في النهج المتعلق بتفريخ مشاكل شبيهه بدول الجوار مع تطابق نهجيهما؟ هل سنبارك لهم استراتيجياتهم الجديدة والتي تدعي أولوية المرأة والشباب والقطاع الزراعي؟ وهل ننتظر من شاب أو امرأة حصل/ت على قرض من غير دراسة جدوى وبنسب فائدة مرتفعة جدا أن ينجح ويساهم في خلق فرص عمل اخرى؟ ما الذي يمنع الحكومة من تجاوز مطالبة مؤسسات الاقراض بتخفيض تكلفة القروض، والتركيز على المناطق المهمشة وعمل قياس لنجاعة القروض التي تمنحها، والعمل على بناء سياسات تجعلها ملزمة بعمل ذلك وليس الاكتفاء بمطالبتِها؟