نقابة المحامين: نرفض تطبيق ونشر اتفاقية "سيداو" بشكلها الحالي دون أي تحفظات

وطن: عبرت نقابة المحامين، الأربعاء، عن رفضها لتطبيق ونشر اتفاقية "سيداو" بشكلها الحالي دون أي تحفظات.

وفي بيان لها، وصل وطن نسخة عنه، أكدت النقابة أن نقيب المحامين جواد عبيدات، يمثل كافة جموع المحامين ومجلس النقابة، مؤكدة على وجوب التقيد بما جاء في قرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن تطبيق الاتفاقيات الدولية على نحو لا يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية.

وأضافت "هذا الموقف ينسجم ويتماشى مع مواقف كافة الدول التي وقعت على الاتفاقية المذكورة، وسجلت عليها التحفظات التي تحمي منظومة القيم والأخلاق في مجتمعاتنا".

وأردفت "تؤكد النقابة من جانب آخر على أن احترام حقوق المرأة وتعزيز دورها ومكانتها، واجب على المجتمع الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية أن تحرص على تطبيقه، وتعديل ما يلزم من تشريعات لضمان احترامه".

وأشادت نقابة المحامين بمواقف الرئيس وتوجيهاته التي أدت إلى تعزيز دور المرأة الفلسطينية، حيث أصبحت شريكة وركيزة أساسية في المواقع القيادية والوظائف العامة والخاصة، وأضحت تحتل مكانتها اللائقة في المجتمع الفلسطيني.

وشددت على أنها ستعمل دائماً وجنباً إلى جنب، مع مؤسسات الدولة، على تطوير وتعزيز دور المرأة ودعمه وإرساء وترسيخ القواعد القانونية التي ترتقي بدور المرأة الهام.

وتابعت "نقابة المحامين تعمل في هذا المضمار من خلال لجنة شكلت خصيصاً لدعم دور المرأة في كافة المجالات، وتمارس الكثير من النشاطات والتدريبات والدورات المهمة لتطوير المرأة في مختلف المجالات، لا سيما المجالات القانونية وحقوق المرأة، بما يحمي قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا".

وهذا نص البيان كما وصل وطن:

بيان للرأي العام حول موقف نقابة المحامين من اتفاقية سيداو

بداية، توجه نقابة المحامين للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس محمود عباس بالتحية والتقدير على صموده الأسطوري في وجه المآمرات الاستعمارية، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، كما تشيد النقابة بفخامته، وبتوقيعه على الاتفاقيات الدولية والانضمام إليها، لمواجهة الكيان الصهيوني في المحافل الدولية وفضح ممارساته، ومحاكمته أمام المحاكم الدولية.

وفيما يتعلق باتفاقية سيداو فإن مجلس النقابة ومع تحفظه عليها، يؤكد ابتداءً على أن عطوفة نقيب المحامين يمثل كافة جموع المحامين ومجلس النقابة، وإذ تعبر النقابة عن رفضها لتطبيق ونشر اتفاقية سيداو بشكلها الحالي دون أي تحفظات، فإنها تؤكد على وجوب التقيد بما جاء في قرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن تطبيق الاتفاقيات الدولية على نحو لا يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية، فإن هذا الموقف ينسجم ويتماشى مع مواقف كافة الدول التي وقعت على الاتفاقية المذكورة، وسجلت عليها التحفظات التي تحمي منظومة القيم والأخلاق في مجتمعاتنا.

كما تؤكد نقابة المحامين من جانب آخر على أن احترام حقوق المرأة وتعزيز دورها ومكانتها واجب على المجتمع الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية أن تحرص على تطبيقه، وتعديل ما يلزم من تشريعات لضمان احترامه.

وإن النقابة تشيد في هذا المقام بمواقف فخامة الرئيس وتوجيهاته التي أدت إلى تعزيز دور المرأة الفلسطينية حيث أصبحت شريكة وركيزة أساسية في المواقع القيادية والوظائف العامة والخاصة وأضحت تحتل مكانتها اللائقة في المجتمع الفلسطيني.

وستعمل نقابة المحامين دائماً وجنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة على تطوير وتعزيز دور المرأة ودعمه وإرساء وترسيخ القواعد القانونية التي ترتقي بدور المرأة الهام، ولا أدل على ذلك سوى أن نقابة المحامين تعمل في هذا المضمار من خلال لجنة شكلت خصيصاً لدعم دور المرأة في كافة المجالات، وتمارس الكثير من النشاطات والتدريبات والدورات المهمة لتطوير المرأة في مختلف المجالات لا سيما المجالات القانونية وحقوق المرأة، بما يحمي قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا.

مجلس نقابة المحامين