أمير ويلز يزور فلسطين الشهر المقبل

وطن: أعلن، اليوم الأربعاء، أن أمير ويلز، الأمير تشارلز، سيزور فلسطين الشهر المقبل، تلبيةً لدعوة الرئيس محمود عباس.

وقالت القنصلية البريطانية العامة في القدس في بيان لها، اليوم الأربعاء، "يزور أمير ويلز، وهو ولي عهد البريطاني، بشكل دوري دولا مختلفةً حول العالم بناء على طلب الحكومة البريطانية من أجل تعزيز روابط الصداقة والعلاقات الدولية الهامة للمملكة المتحدة.

بدوره، قال القنصل البريطاني العام، فيليب هول: "يسعدني جداً قبول أمير ويلز دعوة الزيارة، بداية العام الجديد، والتي وجهها له الرئيس محمود عباس. هذه الزيارة من شأنها أن تبني على زيارة الأمير ويليام العام الماضي وستضيف الى العلاقات الودية التي يتمتع بها الأمير مع زعماء الدول العربية".