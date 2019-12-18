مشاكل صحية عديدة تهدد طلبة كفر عبوش.. والأهالي يناشدون عبر وطن

طولكرم- وطن- سها مهنا:

مع رنين جرس الحصة الأخيرة، يخرج العشرات من طلاب مدرسة كفر عبوش الثانوية من صفوفهم استعدادا لرحلة المشقة في سبيل الوصول للمنزل، أنفاسٌ تنقطع وظهرٌ محدبة، وعلى الجانب الآخر العديد من الطلبة ينتظرون سيارة الأجرة متناسين الوقت الذي سيضيع في الانتظار.

الطالبة راما خلف من الصف الثاني عشر، عبرت لـ وطن عن ضيقها من هذه المشكلة، قائلة: "الطريق يأخذ وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً وهو ما يؤثر عليها كطالبة ثانوية عامة بشكل خاص، حيث تريد كسب الوقت من أجل الوصول إلى البيت والبدء في مراجعة المواد بأسرع وقت."

مضيفة: " الحل الوحيد هو تخصيص سيارات من أهالي البلدة أنفسهم لنقلنا، لكن أعداد الطلبة كبيرة والانتظار لا بد منه، وما ان نصل إلى المنزل حتى نبدأ بالدراسة دون تركيز ودون وقت كاف".

ومن جهته قال رئيس مجلس قروي كفر عبوش، سليمان بشناق يتحدث لوطن عن مشكلة المدرسة قائلاً: " تتمثل المشكلة في كون المدرسة تقع أسفل الوادي وبالتالي فإن طريق الصعود طريق حاد وشاق، ونتيجة ثقل الحقائب المدرسية وصعوبة الطريق الحادة، هناك الآن العديد من الطلاب يشتكون من مشاكل صحية في الظهر".

يتابع: " قمنا بشق طريق جانبية للتسهيل على الطلبة لكن لم يأتي تمويل لتعبيد الشارع حتى الآن، ونأمل أن يكون هناك حل جذري لحل هذه المشكلة".

ويأمل أهالي كفر عبوش أن ينعم الطلاب بظروفٍ صحية تجعل طريق العلم لهم طريقاً أمناً فيكملون بذلك مسيرتهم التعليمية دون أي مشاكل صحية.

