الضمير لـوطن: تقرير "الشاباك" بشأن معتقلي الشعبية غير صحيح، ويهدف للتغطية على جرائم التعذيب

وطن: أكدت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس لـوطن، أن الادعاءات التي نشرها جهاز "الشاباك" الإسرائيلي حول ملفات عدد من المعتقلين التابعين للجبهة الشعبية، غير صحيحة، وليس لدى المعتقلين ارتباط بالعمل العسكري كما يدعي، بل إن بعضهم طلبة جامعيين، وناشطين حقوقيين، وناشطين اجتماعيين.

وقالت فرنسيس إن التقرير الذي نشره "الشاباك" مليء بالمغالطات، والهدف منه إثارة الرأي العام، خاصة بعد نشر تقرير منظمة هيومين رايتس وتش الذي استنتج أنه لا يوجد ضمانات محاكمة عادلة في المحاكم الإسرائيلية العسكرية، وأن المحاكم والأوامر العسكرية لسلطات الاحتلال تستخدم لقمع وانتهاك الحقوق السياسة والحماية الموفرة للأسرى الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن جزء من نشر مزاعم "الشاباك" الآن مرتبط بالوضع السياسي في دولة الاحتلال والمنافسة الانتخابية فيها.

وأوضحت فرنسيس أن نشر التقرير يأتي بالرغم من أمر منع النشر الذي استصدرته المخابرات والشرطة الإسرائيلية من محكمة الصلح الإسرائيلية على كافة الجهات المعنية والذي يفترض آن ينتهي في تاريخ ٣١-١٢-٢٠١٩ بالإضافة إلى ذكر عدة أسماء في البيان ونشر تفاصيل حول نشاطها لم تقدم لها لائحة إتهام بعد.

يذكر أنه تم تجديد منع أمر النشر من قبل محكمة الصلح الإسرائيلية لمنع المحامين من نشر تفاصيل التعذيب الذي تعرض له الأسرى، كما قامت المحكمة باستخدام هذا الأمر لمنع عائلات الأسرى من حضور محاكمهم فقبل يوم واحد من إصدار بيان "الشاباك"، في تاريخ ١٧-١٢-٢٠١٩ قامت النيابة العسكرية بمنع عائلات الأسرى من حضور المحاكم ، مثل محاولة منع عائلة الأسير كرمل البرغوثي "أسير أخر" من حضور محاكمته.

واستنكرت مؤسسة الضمير في بيان لها وصل وطن، البيان الصادر عن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" فيما يتعلق بملفات عدد من الأسرى الذين تعرضوا للتحقيق والتعذيب الوحشي في مراكز التحقيق الإسرائيلية، والذي يعد إساءة استخدام للصلاحيات من طرفهم.

يذكر أن جهاز المخابرات الإسرائيلي قام بإصدار بيان مشابه زعم فيه ضلوع سامر عربيد وأخرين بتنفيذ عملية في منطقة رام الله، بعد نقله الى المستشفى وهو في حالة خطر شديد جراء التعذيب الذي تعرض له في مركز تحقيق المسكوبية، ويذكر أنه تم إصدار هذا البيان قبل تقديم لائحة اتهام لسامر في محاولة من جهاز المخابرات للتغطية على التعذيب الذي تعرض له بهدف اغتياله.

كما استنكرت مؤسسة الضمير اقحام اسم النائب خالدة جرار في هذا الخبر لأغراض سياسية فالمعلومات الواردة في البيان حول النائبة جرار تتعارض مع لائحة الاتهام التي وجهت لها في المحكمة العسكرية.

وأشارت مؤسسة الضمير إلى أن "هذا البيان تم نشره من قبل قوات الاحتلال للتغطية على جرائم التعذيب التي ارتكبت بحق العديد من المعتقلين في مراكز التحقيق ومن أجل إسكات مؤسسات حقوق الإنسان والتغطية على الانتقادات التي تتعرض لها دولة الاحتلال".

وأكدت أنها ستقوم بنشر كافة تفاصيل التعذيب الذي تعرض له الأسرى في مراكز التحقيق بالإضافة الى تواطؤ المحكمة العسكرية والمحكمة الإسرائيلية العليا في جريمة التعذيب.

وكان جاهز "الشاباك" ادعى اليوم، كشف "خلية" للجبهة الشعبية مكونة من 50 عنصراً، قامت بتنفيذ عدة عمليات ضد الاحتلال.