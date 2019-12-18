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الشرطة تضبط 15 مركبة تحمل لوحات أرقام مزورة في الخليل

18.12.2019 05:34 PM
الشرطة تضبط 15 مركبة تحمل لوحات أرقام مزورة في الخليل

وطن: ضبطت الشرطة اليوم 15 مركبة تحمل لوحات ارقام مزورة والقت القبض على أصحابها في الخليـل .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وأثناء عمل دوريات شرطة المرور في فحص المركبات ومتابعة للمركبات غير القانونية، فقد ضبطت شرطة المرور 15 مركبة تحمل لوحات ارقام مزورة .

وأضافت، بان عملية ضبط هذه المركبات تمت بعد فحصها حسب الأصول من قبل شرطة المرور وتبين انها مزورة وتعود لمركبات أخرى قانونية، بناء على ذلك تم ضبط هذه المركبات وتوقيف أصحابها .

واكدت، انه تم توقيف المشتبه به الــ 15 واحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول

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