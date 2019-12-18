الحريري: لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة

وطن: أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الحريري في البيان "منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات، سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الإجتماعية والإقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا".

وأضاف الحريري: "ولما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل"، معلنا أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة.

وتابع قائلا سيتوجه يوم الخميس للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، مشددا على إصراره على عدم تأجيلها (الاستشارات النيابية) بأي ذريعة كانت.

وأشار في البيان إلى أنه دعا كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح الخميس لتحديد موقفها من مسألة التسمية.