السلطات الروسية تحتجز 40 اسرائيليا

وطن: أعلنت سفارة الاحتلال لدى روسيا، اليوم الأربعاء، أنها تنتظر من السلطات الروسية توضيح أسباب احتجاز نحو 40 إسرائيليا في مطار "دوموديدوفو" بالعاصمة الروسية موسكو.

وقالت السفارة لوكالة "سبوتنيك": "نعم، هذا ما يحدث في الساعات الأخيرة، ولا يوجد لدينا ما يمكن الإدلاء به الآن، عدا أسفنا كون هذا يحدث في الوقت الراهن​​​. ونحن في انتظار أي تقدم بشأن هذا الوضع. وأنا أعلم أن البلدين يحاولان إيجاد أرضية مشتركة بشأن هذه المسألة. لا نعرف بعد الأسباب، ما زلنا نحقق في الموقف".

وأوضحت السفارة الإسرائيلية: "نعرف أن هناك الكثير من الناس، وهذا لم يكن متوقعا. لذلك، نحن في انتظار تصريحات رسمية من السلطات الروسية بشأن احتجاز المواطنين الإسرائيليين".

ووفقا للسفارة، فقد تم احتجاز 30 إلى 40 إسرائيليا في المطار.

من جهتها، أصدرت السفارة الروسية لدى تل أبيب، اليوم الأربعاء، تعليقا على نشر وسائل إعلام عبرية تقارير أفادت باحتجاز عشرات الإسرائيليين في مطار "دوموديدوفو"، عند دخولهم روسيا.

وأشارت السفارة إلى أن 5771 سائحا روسيا مُنعوا، حسب بياناتها الرسمية، من دخول إسرائيل منذ بداية العام الجاري حتى أول ديسمبر، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت 568 سائحا روسيا من دخول البلاد في أكتوبر ومثلهم في نوفمبر الماضيين.

المصدر: سبوتنيك