الدفاع الروسية تنفي التقارير الإسرائيلية حول تحليق قاذفاتها فوق إيران لتنفيذ عمليات في سوريا

وطن: نفت وزارة الدفاع الروسية التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن تحليق قاذفات تابعة لقوات روسيا عبر المجال الجوي الإيراني لتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن بعض وسائل الإعلام نشرت سابقا معلومات حول مسار القاذفات الاستراتيجية طويلة المدى الروسية إلى سوريا، زاعمة أنها تقلع من مطارات مرابطتها وتمر عبر المجال الجوي الإيراني لتنفيذ مهمات عسكرية في سوريا، وذلك من أجل تقليص وقت التحليق.

وأضافت الوزارة في هذا السياق: "المعلومات التي نشرها أحد المواقع الإعلامية الإسرائيلية حول التحليقات المزعومة للقاذفات الروسية في أجواء إيران ليست إلا خبرا زائفا".

وسبق أن نشر موقع "ديبكا" الإسرائيلي تقريرا تحدث عن تحليق قاذفات روسية بينها طائرات من طراز "تو-22 إم 3" فوق أراضي إيران.

روسيا اليوم