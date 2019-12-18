مصطفى البرغوثي: اجهزة الاحتلال الامنية تمارس جريمة التعذيب ويجب أن تحاكم على ذلك

وطن: قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية أن الاحتلال أجهزة الامنية تواصل ارتكاب جريمة التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين باعتراف وسائل الإعلام الإسرائيلية التي أكدت ان جسد الأسير العرابيد انهار نتيجة التعذيب العنيف.

وأكد البرغوثي في بيان صحفي وصل وطن نسخة عنه، أن المطلوب حملة عالمية لفضح الممارسات الإسرائيلية واخضاع مرتكبي التعذيب للمحاكمات وملاحقتهم في كل بلدان العالم التي وقعت اتفاقيات مكافحة التعذيب.

وأكد البرغوثي ان التعذيب لم ولن يكسر إرادة الكفاح والصمود لدى الفلسطينيين .