سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة تهاجم القرار الخاص بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي

وطن: هاجمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، قرار مجلس الأمن رقم 2334، الصادر عام 2016، والذي طالب الاحتلال بالوقف الفوري للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، زاعمة أنه يوجه انتقادات "غير عادلة" لإسرائيل.

جاء ذلك خلال مداخلة لها بجلسة مجلس الأمن الدولي حول "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية".

وأكدت كرافت مساندة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت لأعضاء المجلس "قلت لكم من قبل، وسأقوله مرة أخرى اليوم، إن إسرائيل ليس لديها صديق أفضل من كيلي كرافت".

وقالت كرافت لأعضاء المجلس "إدارة ترامب تعارض بشدة هذا القرار لأنه قرار من جانب واحد، ويوجه انتقادات غير عادلة لإسرائيل".

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2334 بأغلبية 14 صوتا (من أصل 15 دولة) وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وأكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وطالب إسرائيل بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، قد أبلغ أعضاء المجلس خلال الجلسة ذاتها بأن إسرائيل لم تلتزم بقرار المجلس رقم 2334.

وجدد المسؤول الأممي تأكيده على أن “إنشاء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي سند قانوني ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، على النحو المذكور في القرار 2334، ويجب وقفه فورا وبشكل كامل”.