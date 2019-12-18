الزبابدة تحتفل بإضاءة شجرة الميلاد

وطن: احتفلت بلدة الزبابدة جنوب جنين، مساء اليوم الأربعاء، بإضاءة شجرة الميلاد، إيذانا بحلول أعياد الميلاد المجيدة.

وتخلل حفل إضاءة شجرة الميلاد مسيرة كشفية وتقديم فقرات شعرية وفنية بالمناسبة لفرقة الرعاة.

وشارك في الاحتفال محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، ومحافظ طوباس يونس العاص، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ووزير الزراعة رياض العطاري، ورئيس بلدية الزبابدة مروان دعيبس، والقس سليم دواني، ومدير جمعية الكتاب المقدس في القدس نشأت فيلمون، وقائد المنطقة العميد ركن محمد أبو هيفا، وقادة المؤسسة الأجهزة الأمنية.