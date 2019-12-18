أعضاء في "الشيوخ" التشيكي يدعون لنقل سفارة بلادهم إلى القدس المحتلة

رام الله - وطن: دعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، المجلس الأعلى في البرلمان التشيكي، حكومة بلادهم لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وفي تصريح صحفي، أعلن السيناتور التشيكي، زدينيك بابوشيك، أن 26 من أصل 81 عضوا في المجلس وقعوا على رسالة تناشد الحكومة نقل السفارة إلى القدس، من بينهم رئيس المجلس، ياروسلاف كوبيرا، ونوابه.

وأوضح بابوشيك قائلا إن "القدس عاصمة لإسرائيل بالأمر الواقع، لذا، يجب أن تكون البعثة الدبلوماسية لجمهوريتنا هناك".

وقال السيناتور إنه يتوقع انضمام سيناتورات آخرين إلى هذه المبادرة التي سبق أن طرحها الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، قبل ست سنوات.

وتتمسك الحكومة التشيكية رسميا بالموقف العام للاتحاد الأوروبي إزاء موضوع القدس، ولا تخطط لحذو حذو الولايات المتحدة التي قامت في مايو الماضي، بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

روسيا اليوم