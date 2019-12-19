الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر غزة

رام الله- وطن : قلصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مساحة الصيد أمام الصيادين في بحر قطاع غزة.

وأفادت المصادر المحلية نقلاً عن اتحاد لجان الصيادين بأن الاحتلال الإسرائيلي قلص مساحة الصيد مرة أخرى صباح اليوم، حيث تبلغ مساحة الصيد من شمال القطاع إلى ميناء غزة ستة أميال، ومن ميناء غزة حتى الحدود الجنوبية في مدينة رفح عشرة أميال، وفق ما أبلغ الارتباط المدني.

وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة بإطلاق النار عليهم وفتح خراطيم المياه صوب مراكبهم، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

يشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف أرضاً فجر اليوم بخمسة صواريخ على الأقل شمال غرب مدينة غزة، وألحق دماراً وخراباً واشتعلت النيران في المكان، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.