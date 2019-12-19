الإسلامي الفلسطيني يدعم مركز الرجاء لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعماً لمركز الرجاء لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لجمعية الهلال الأحمر في الخليل.

وزار المركز مدير منطقة الجنوب في البنك الإسلامي الفلسطيني نزار بالي والتقى مديره هارون الجولاني والأخصائيين، واطلع على أوضاع النزلاء وأثنى على الجهود التي يقوم بها المركز لدعم هذه الفئة منذ أكثر من 40 عاماً.

وأكد بالي أن البنك الإسلامي الفلسطيني يحرص على دعم هذه الفئة والجمعيات التي تعنى برعايتها، بهدف تعزيز ثقة أفرادها بأنفسهم وتحسين ظروفهم عبر منحهم الحق في التعليم والعمل ودمجهم في المجتمع.

من جانبه شكر الجولاني، البنك الإسلامي الفلسطيني على دعمه المتواصل للمؤسسات المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداَ على أهمية تكامل الأدوار بين كافة القطاعات في هذا المجال.

ويعتبر البنك الإسلامي الفلسطيني دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من أولوياته ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية، ويحرص على مواءمة معاملاته وخدماته المالية لتتناسب مع ظروفهم، حيث كان له السبق في إدخال لغة الإشارة للمعاملات المصرفية وتوفير قسائم السحب والإيداع بلغة برايل، إلى جانب مواءمة مداخل فروعه لتلائم احتياجاتهم.