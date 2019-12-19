"التربية" تعلن نتائج الدورة الثالثة "الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة

وطن: أعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم خلال جلستها، الخميس، نتائج امتحان الثانوية العامة للدورة الثالثة "الاستكمالية".

وأوضحت اللجنة أنه بالإمكان الاطلاع على النتائج من خلال الموقع الإلكتروني http://www.psge.ps، مشيرةً إلى أنه بإمكان الطلبة الحصول على شهاداتهم اعتباراً من يوم الأحد من مديريات التربية والتعليم.

وبيّنت اللجنة أنه تقدم لهذه الدورة في المحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس خارج الوطن (3325) طالبا/ة؛ توزعوا على مختلف الفروع، إذ نجح منهم (1892) بنسبة عامة بلغت (%56.9).

وبذلك ترتفع نسبة الناجحين من المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في الدورات الثلاث لهذا العام لتصبح (%84.14).

ولفتت اللجنة إلى أن هذه الدورة الاستكمالية، والتي تُعقد للعام الثالث على التوالي في نظام الثانوية العامة، تُمثل فرصةً إضافية أخرى للطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

وأكدت لجنة الامتحانات استمرار نهج الإصرار على التعليم؛ سيما في مديرية تربية القدس التي تُكمل مشوارها التعليمي لأبنائها بالرغم من إغلاق الاحتلال لمكتبها في محاولة منه لضرب المنظومة التربوية في المدينة المقدسة.