يمكن تحقيق الكثير .. اتفاقية سيداو

كتب: فجر الهادي فالح

اذا اعترضت فاعترض على ما هو موجود و لا تضف كذبا و افتراء على ما تعترض عليه، لزيادة التبرير !

قرأت اتفاقية "سيداو" لمناهضة العنف ضد المرأة من مصدرها، و لم أجد فيها الكثير مما يشاع عنها، للاساءة لها، و أكثر نقطتين أثارت الاتفاقية الجدل حولهما، مع أنني أرى أن معظم ما ذكر فيها مهما، هما قضيتا الارث و رفع سن الزواج، خصوصا أن القانون الأخير أقر رسميا للتطبيق مع نهاية الشهر الجاري.

الكثير من المعترضين يستخدمون النصوص الإسلامية في التحريض على مجمل الاتفاقية ونسفها من الألف إلى الياء، و ليس لابداء التحفظ على بعض النقاط في الاتفاقية، لا سيما و أن قرار السلطة بالتوقيع عليها كتب فيه "بما يتلائم والقانون الأساسي الفلسطيني" .

بدأ الجدل يحتدم منذ البدء في مشروع قرار رفع سن الزواج، و جعل هذا القرار من بعض حركات الإسلام السياسي استهدافا للأمة، كما لو أن الأمم المتحدة تستهدف مجتمعنا المتماسك فقط في الاتفاقية و لا تشترطها على الآخرين المفككين !

يجدر بالذكر هنا أن الكنيسة ترفض بعض ما ورد في الاتفاقية، و دول قبلت و تحفظت على بعض ما ورد فيها، لكن نحن، نرفض كل ما جاء فيها جملة و تفصيلا، و نكتفي بالتبرير، أن هذا يخالف شرع الله، الجملة التي تجعل أي رأي آخر يصمت و يخاف المواجهة، حتى النساء اللواتي يناهضن العنف، تراهن عاجزات عن المطالبة بحقهن الانساني، فهذا مس بالمسلمات .

ليستمر مسلسل العنف دون رادع قانوني، بحماية من المؤسسة الدينية !

هنا، وجب على مناصري المستضعفين في الأرض و كل من يرفض التمييز على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو العرق، المواجهة دون خوف، مواجهة فكرية شاملة دون قيد أو شرط، فمشكلتنا كما يقول الماغوط"ليست مع الله، بل مع من يظنون أنفسهم بعد الله" و ليست مع السيرة النبوية أيضا، لأن الإسلام كما أي حركة تغيير اجتماعي ظهرت في التاريخ، نهج وليس نصوص حرفية فقط، فالنبي محمد بن عبد الله (نسبيا) كان تقدميا في عصره، وقاد حركة تغيير اجتماعي في ٢٣ عاما، قد تحتاج مع غيره مئات الأعوام لتصل ذات النتائج التي وصل إليها في فترة وجيزة، النبي الذي تدرج بتحقيق مكتسبات للمرأة بعدما كانت معدومة، تحرريا وليس محافظا على ما كان في زمنه من عادات و موروثات، و من حرر الرق، ثائرا تقدميا، باخضاع كل قضية لزمنها و ظروفها المحيطة، فالحياة و المواقف و التقدم كلها أمور نسبية. هو في النهاية تقدم خطوات للأمام، لكن أتباعه توقفوا عند النقطة التي انتهى عندها قبل 1450 عاما، و أوقفوا باب الاجتهاد الا في بعض الأمور البسيطة، مع أن القرآن نفسه وردت فيه آيات تنسخ آيات سابقة، و مواقف متأخرة لها أولوية على مواقف سابقة، لكن لا أحد يشير إلى ذلك في الفقه كنهج، و يصرون على النقل قبل العقل !

علي بن أبي طالب القائل: " لا تربوا اولادكم كما رباكم آباؤكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم"، لو أنه يعلم فقط، أن أتباع الإسلام يحاولون تربيتنا كما رباه ابو طالب قبل دهر و نصف، لسخر منا و من عقولنا !

في النهاية، اتفاقية "سيداو" لمناهضة العنف ضد المرأة، فيها الكثير الذي يمكن تحقيقه في مجتمعنا، و القليل الذي لا يناسب هذا الزمان، الزمان الذي يحاول أن يتقبل فيه مسلم، حكما عتيقا في إعطاء ابنته نصف ما يأخذه ابنه، حيث أن (3% فقط من النساء حصلن على حصتهن الارثية وفق الشريعة الاسلامية)، مع أن ذلك أنجز قبل 1450 عاما، و قبل وفاة أكبر التقدميين في التاريخ.