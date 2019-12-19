اصابة طلاب بالاختناق بفعل غاز الاحتلال شرق خان يونس

غزة- وطن: تعرَّض عدد من طلبة مدرسة حكومية وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، صباح يوم الخميس، للاختناق جراء استنشاقهم غاز مُسّيل للدموع، أطلقه جنود الاحتلال شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بإطلاق جنود الاحتلال عدد من قنابل الغاز المُسيل للدموع، تجاه الأراضي الزراعية المحاذية للسياج شرقي البلدة، وانتشرت رائحتها بعد فترة وجيزة في أرجاء المنطقة الحدودية، ما تسبب باختناقات في صفوف طلبة مدرسة المعري الحكومية ومدرسة مجاورة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاروا إلى وصول سيارات الإسعاف للمكان، "وتعاملت مع حالات ميدانية، وتم إخلاء مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة حفاظًا على حياتهم".