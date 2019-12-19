الرئيس: إسرائيل تسهل دخول المخدرات إلى مناطق السلطة لتدمير مستقبلنا

وطن- ترجمة خاصة -وعد الشروف: قال الرئيس محمود عباس خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي، والذي نظمته هيئة مكافحة الفساد في 9 كانون الأول 2019، "إن الفساد مرفوض في كل العالم ولكن المهم هو كيف نحاربه، خاصة إذا توفرت الرغبة والإرادة".

وأضاف "حتى في القرآن الكريم تم ذكر الفساد عشرات المرات والحث على محاربته، وكذلك في الشريعة المسيحية واليهودية، فلا يمكن أن تكون هناك شريعة سماوية لا تحارب الفساد، ورغم ذلك كله لا يزال بيننا أشخاص فاسدون يعتنقون هذه الأديان، ومن هنا جاء هذا المؤتمر وأرجو أن نستفيد من تجاربكم وأن نستخلص العبر وأن نسير بها إلى النهاية دون أي تردد أو تحفظ".

وأضاف الرئيس "هذا الموضوع بالنسبة لنا هام وخطير ومصيري جداً، ونعرف أنه ليس من السهل اقتلاع الفساد لعدة أسباب وأهمها الاحتلال، الذي يزرع الفساد بيننا ويدعم الفساد والفاسدين، لذلك نجد الاحتلال يوفر المخدرات والبضائع الفاسدة ويسهل دخولها لأنهم يعملون على محاربة مستقبلنا ووجودنا، ومع ذلك لا أريد أن أضع كامل اللوم على الاحتلال، ولا أريد القول أنه لولا الاحتلال لكان حالنا أفضل، فالحقيقة هي أن الفساد يعيش بيننا وعلينا أن نستمر في محاربته حتى النهاية بغض النظر عن من يقف وراءه".

المصدر: Palestinian Media Watch