النخالة: أي عدوان لن يمر دون رد

رام الله - وطن للانباء: أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم الخميس، على الاستمرار في طريق الجهاد مهما كانت التحديات والتضحيات، ووحدة قوى المقاومة في مواجهة العدوان، لافتاً إلى أن الحركة توافقت مع "حماس" وقوى المقاومة على الرد على كل عدوان موحدين، وأن أي عدوان لن يمر دون رد.

وشدد النخالة في كلمةٍ له خلال حفل إشهار وتوزيع موسوعة شهداء من فلسطين (أحياء يرزقون)، على أن الحركة ستبقى وفية لعوائل وأبناء الشهداء، مشيداً بأبناء شعبنا الذي لم يبخل يومًا بدمه من أجل أن تبقى المقاومة حتّى النصر.

وأوضح النخالة، أن رجال الجهاد ورجال المقاومة تصدَّوا قبل شهر لعدوانٍ جديدٍ، ويتصدَّوْن لغطرسة عدوٍّ لم يتوقف يومًا عن القتل؛ إمّا بالحصار، وإمّا بالسلاح والقصف والتدمير وهدم البيوت.

وبين، أن رجال المقاومة خرجوا يصنعون مجدًا جديدًا، رغم القلة في الزاد والعتاد. ليقولوا للعالم أجمع: لنْ نقتل ونصمت، ولن نقتل لنقول يأتي يوم آخر نكون فيه أفضل حالاً.