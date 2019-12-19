بوتين يتوعد بالرد على العقوبات الأمريكية

وطن: قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم الخميس إن روسيا سوف ترد بإجراءات مماثلة ضد الولايات المتحدة الأمريكية في حال فرضت عقوبات جديدة ضد مشروع نورد ستريم 2.

ومن المقرر أن يبدأ عمل خط غاز نورد ستريم، الذي يعمل على توصيل إمدادات الغاز الروسية مباشرة إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق، خلال الأشهر المقبلة. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على فرض العقوبات هذا الأسبوع.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي" سوف نرد بالمثل" مضيفا" هذا بالطبع سوف يؤثر على العلاقات بين حكومتينا".

وكان الكرملين قد انتقد في وقت سابق العقوبات، ووصفها بالمحاولة غير العادلة لاستمرار التواجد الأمريكي في سوق الغاز الأوروبي.