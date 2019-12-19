المشكلة ليست مع سيداو

كتب سامر عنبتاوي: الغالبية الساحقة من البنود هي في مكانها الصحيح وتعبر عن نتاج تطور المجتمعات في مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة بكافة اشكاله، وهنا فإن المشكلة لا تتمحور حول الاتفاقية و تبنيها أو معاداتها ، وإنما تتمحور في امرين اساسيين .

اولهما : أن الاتفاقية كان يجب اقرارها من المجلس التشريعي بعد نقاشات و استشارات للخبراء و المجتمع المدني و مكونات المجتمع كافة، و في غياب المجلس بسبب الانقسام تم اقرارها و بدون قراءة و بدون تحفظات .

ثانيهما: أن هناك بنود قليلة كان يجب التحفظ عليها و ارجاعها للحوار الداخلي و تحديد الموقف منها لأنها قد تعارض دينيا و قيميا، و منها بعض البنود الفضفاضة التي تسمح و سمحت بدخول مواقف متطرفة تحول الاتفاقية بكاملها الى قفص الاتهام .

يجب ان لا يحول الموضوع الى هل أنت لست مع وقف الانتهاكات أم معها، وانما المنطق يقول، نعم مع الاتفاقية في غالبية بنودها و هناك تحفظ مرده ديني و مجتمعي و قيمي يجب أن يحترم و هذا ما تم تجاوزه .

وصلنا إلى مرحلة تم التوقيع فيها و صعب التراجع ، و ادخل المجتمع المحلي في إرباك و جدل يطال مفاهيم و قيم، و المؤيدون للاتفاقية و المعارضون لها في حالة استقطاب وجذب، ولجنة الاتفاقية والقائمين عليها يضغطون لتطبيق بنودها، والمبالغون في الليبرالية والعلمانية يريدونها دستورا، والمتشددون يرونها كفرا، وبذا دخلنا حلقة خلافية جديدة و حرجة لأنها تلامس المعتقدات والكل يحاول استغلال التفاسير ليجيش مع أو ضد، والبعض ذهب إلى نعت المجتمع المتحفظ عليها بالرجعية و التخلف ، وبالمقابل ذهب البعض الآخر للتكفير و الزندقة ، وكلاهما مخطيء ، نعم للتطور المجتمعي و نعم لحقوق المرأة و تخلصها من كافة أشكال الإضطهاد ، وفي نفس الوقت نعم لإحترام قيم ومعتقدات ومفاهيم المجتمع .

إن الخروج من هذه الحالة يتطلب مراجعة الاتفاقية وفتح حوار مجتمعي حولها ، والأهم عودة التشريع من خلال مجلس تشريعي منتخب يمثل الشعب ويقرر بالأغلبية الوجهة و التعامل مع الداخل و العالم .