علماء يحددون الفترة الزمنية التي ظهر فيها "أول البشر"

وطن: تمكن علماء من تحديد الفترة الزمنية التي ظهر فيها أول البشر على كوكب الأرض، والمعروف باسم "الإنسان المنتصب".

واكتشفت شظايا "الجمجمة المتحجرة" وعظام أخرى لـ"الإنسان المنتصب" في جزيرة جاوة الإندونيسية، واختلف العلماء في تحقيق الفترة أو الحقبة الزمنية التي عاش فيها، لكن مجلة "نيتشر" العلمية المتخصصة أكدت أن "أول البشر" عاش في الحقبة قبل 108 آلاف و117 ألف عام.

واستخدم العلماء 5 تقنيات لمعرفة الرواسب الموجودة على الهيكل وعظام الحيوانات الأحفورية في المنطقة، حيث استخدم الباحثون نحو 52 تقديرا للتحليل، كما استغرق المشروع نحو 13 عاما حتى يكتمل. بحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقالت الدراسة إن "الإنسان المنتصب" خرج من قارة أفريقيا، قبل أن ينتقل ويذهب إلى آسيا وأوروبا، قبل وصوله إلى جزيرة جاوة قبل 1.5 مليون عام. في وحين أشارت إحصاءات جديدة إلى أن "الإنسان المنتصب" مات قبل 35 ألف عام على الأقل من ظهور أول إنسان على شكلنا الحالي.