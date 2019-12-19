منظمة الصحة العالمية: أعداد المدخنين تتراجع عالمياً لأول مرة

وطن: أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الذكور الذين يتعاطون التبغ آخذ بالتراجع لأول مرة، مما يشير إلى حدوث تحوّل قوي في وباء التبغ العالمي.

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أنه بعد انخفاض إجمالي تعاطي التبغ في العالم من 1.397 مليار مدخنٍ في عام 2000 إلى 1.337 مليار مدخن في العام 2018، أو ما يقرب انخفاضاً قدره 60 مليون شخص.

ومن المتوقع أن يتراجع عدد المدخنين عالمياً بمعدل 10 ملايين مدخن، من الذكور والإناث معاً، وسيقل بمعدل 27 مليون مدخن بحلول عام 2025، ليصل مجموع متعاطي التبغ حول العالم إلى 1.299 مليار.

كما أوضحت المنظمة أن أعداد متعاطي التبغ من الذكور ارتفعت بين عام 2000 و 2025 بنحو 40 مليونًا، وشكلت 82% من متعاطي التبغ حول العالم. ولكن حديثاً، توقف عدد متعاطي التبغ من الذكور عن الارتفاع، وهو آخذٌ في الإنخفاض.

وتتوقع المنظمة تراجع عدد المدخنين الذكور بمعدل مليون شخص بحلول عام 2020، ليصل إلى 1.091 مليار مدخن مقارنة بمستويات 2018، وبمعدل 5 ملايين شخص بحلول عام 2025.

من جهته، أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس، إلى أن الإنخفاض في تعاطي التبغ بين الذكور يمثل نقطة تحول في مكافحة التبغ، مؤكداً أن التراجع في المعدلات مدفوع بالتوجه الجديد الأكثر صرامةً من الحكومات إزاء صناعة التبغ.

وبالرغم من هذه المكاسب، إلا أن التقدم المحرز في تحقيق الهدف العالمي الذي حددته الحكومات بخفض تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2025، لا يزال بعيد المنال.

(الميادين)