من الداخل والقطاع.. 3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

رام الله- وطن: ذكرت إذاعة "صوت الأسرى" أن ثلاثة أسرى من الداخل المحتل وقطاع غزة يدخلون، اليوم الخميس، أعوامًا جديدة داخل السجون، وهم:

من قطاع غزة، الأسير أحمد جمعة سرحان أبو جزر (34 عامًا) من مدينة رفح جنوب القطاع، محكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا داخل سجون الاحتلال.

والأسير رمزي عبد الرحمن جبر صالح (35 عامًا) من مخيم جباليا شمال القطاع، محكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير محمود يوسف سليمان أبو قويدر من مدينة بئر السبع، محكوم بالسجن 11 عامًا ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى سبعة أعوام في السجون.