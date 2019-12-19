الاتفاق على تنظيم أسابيع ثقافية في ست عواصم اسلامية

وطن: أعلن وزير الثقافة عاطف أبو سيف إنه اتفق مع عدد من وزراء الثقافة من الدول العربية والاسلامية على تنظيم أسابيع ثقافية في ست عواصم اسلامية ضمن مشروع القدس عاصمة الثقافة الاسلامية، جاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماع المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة والحفل الختامي لتونس عاصمة الثقافة الاسلامية والذي تعقده المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم-الإيسسكو في العاصمة التونسية ما بين 16-19 كانون أول الحالي.

وأكد أبو سيف أهمية عقد الأسابيع الثقافية الفلسطينية في العديد من العواصم العربية والاسلامية كي تبقى القضية الفلسطينية حاضرة، عبر نشاطات ثقافية وفنية تعطي صورة واضحة عن انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي اتجاه الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده، وحول ما يحدث في مدينتي القدس والخليل من محاولات محو وطمس الهوية الفلسطينية الاسلامية والمسيحية للمكان، وتعريف العالم بممارسات الاحتلال في محاربته للفعل الثقافي الوطني ضمن سياسة ممنهجة ضد الرواية الفلسطينية.

هذا والتقى أبو سيف خلال زيارته لتونس بمدير عام منظمة الأيسسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، وعدد من وزراء الثقافة من العديد من الدول بينها المغرب واليمن وتركيا وتونس والسودان وجزر المالديف والكاميرون وكوتفوار والبحرين، كما إلتقى الوزير بعدد من رؤساء الوفود والمنظمات المعنية بالثقافة، وتباحث معهم سبل التعاون وتنظيم تظاهرات ثقافية مناصرة للقدس في هذه البلدان من أجل فضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي والتي تطال حتى المشهد الثقافي، مؤكداً خلال مباحثاته ضرورة حشد الدعم الدولي من أجل الدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية وصون التراث المادي وغير المادي في فلسطين والتي يعمل الاحتلال على طمسه وسرقته وتزييفه.