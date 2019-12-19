ارتفاع عدد "سفراء الحرية" إلى 86 طفلاً

رام الله- وطن: أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سفراء الحرية ارتفع ليصل إلى (86) طفلاً.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر أن قضية الإنجاب من خلف القضبان عبر تهريب النطف ظلت أملا وحلماً يراود الأسرى لسنوات طويلة، وخاصة القدامى منهم، وأصحاب المحكوميات العالية، حيث تنقضي أعمارهم داخل السجون، ويتلاشى حلم الأبوة رويدا رويدا مع تقدم العمر، الى ان قرروا عام 2012 خوض المغامرة.

وأضاف الأشقر أن الأسير عمار الزبن هو أول من خاض غمار تلك التجربة وأنجب اول مولود عبر النطف في اغسطس من نفس العام، أطلق عليه اسم "مهند"، مما فتح الباب امام العشرات من الأسرى لحذو حذوه، وتصاعد العدد تدريجياً الى ان وصل إلى (60) اسيراً أنجبوا (86) طفلاً كان آخرهم الأسير" بهاء الحروب" من الخليل وأنجب طفله أطلق عليها اسم "حور العين".

وأشار "الأشقر" الى أن الأسير بهاء على الحروب (35 عامًا) من بلدة ديرسامت جنوب غرب محافظة الخليل، رزق بأنثى من خلال نطفة مهربة، وذلك بعد مرور 10 سنوات على اعتقاله، حيث أنه معتقل منذ يونيو من العام 2010، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهو متزوج ولديه طفله قبل الاعتقال، واستطاع أن يهرب نطفة أنجب من خلالها طفلة أخرى.

ويعتبر الأسرى استمرار عمليات تهريب النطف والانجاب من داخل السجون رغم الإجراءات والعقوبات ضدهم بمثابة انتصار معنوي لهم ويعبر عن ارادة فولاذية يتمتعون بها وامل في الحياة لا ينقطع أو يتراجع.