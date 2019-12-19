فأر يمزق 50 ألف دولار كان يدخرها مواطن في غزة

وطن: كشف صرَّاف عملة من محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة اليوم الخميس، عن أن مبلغًا ماليًا يُقدّر بنحو 50 ألف دولار أمريكي، وصل إليه من أحد المواطنين الذى كان يدخره في حالة يرثى لها؛ بعد أن مزّقها فأر.

وقال الصرَّاف إن الفأر أتى على معظم المبلغ، لكن بنسب متفاوتة، مشيرًا إلى أن جزءًا من المبلغ تعرض للتمزيق بنسبة 60%، وجزءًا آخر بنسبة 40%؛ مشيرًا إلى أن الأوراق التي لم يمزق الفأر "الرقم التسلسلي" المطبوع عليه، بالإمكان تصريفها بثمن مالي يقدره أهل الاختصاص خارج غزة.

ولفت الصرَّاف إلى أن أحد الخبراء قدّر ثمن شراء الـ100 دولار الواحدة الممزقة بنسبة 40% ولا زال "الرقم التسلسلي" سالمًا فيها، بنحو 100شيكل (28 دولار).

ويعتزم الصرَّاف إرسال المبلغ المالي عبر الجهات المُختصة لبنك "إسرائيل" المركزي، لمحاولة استبدال ما يمكن استبداله؛ مشيرًا إلى أن بعض الأوراق تم استثناؤها لعدم صلاحيتها.

صفا