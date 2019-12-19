مستوطنون يعتدون على المزارع عطا الله عبيات شرق بيت لحم

وطن: أصيب اليوم الخميس، مزارع من قرية كيسان شرق بيت لحم، برضوض وجروح جراء اعتداء المستوطنين عليه بالضرب.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان احمد غزال، بأن عددا من مستوطني البؤرة الاستيطانية "ايفي هناحل" المقامة عنوة على أراضي القرية والمحاذية لمستوطنة "معالي عاموس"، اعتدوا على المزارع عطا الله إبراهيم عبيات (53 عاما) بالضرب وإطلاق الكلاب التي نهشته، ما أدى الى اصابته بجروح مختلفة، نقل الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج، عدا عن نهش الكلاب لعدد من رؤوس الأغنام التي كان يرعاها.

وأشار غزال الى ان المستوطنين اعتدوا عليه بعد ان تصدى لهم ورفض أوامرهم بالابتعاد وعدم اتخاذ الأرض مرعى لأغنامه، لافتا إلى ان هذا الاعتداء تكرر في الفترات السابقة وأصبح الرعاة لا يؤمنون على حياتهم.

(وفا)