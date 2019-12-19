"يويفا" يعلن عائدات الأندية في دوري أبطال أوروبا

رام الله - وطن: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس، الأرقام المتعلقة بعائدات دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2018-2019، وآلية توزيعها على الأندية التي شاركت في البطولة.

وذكر "يويفا" أن أكثر من 976ر1 مليار يورو وزعت من "يويفا" على الأندية التي شاركت في دوري الأبطال في الموسم الماضي اعتباراً من البداية وحتى مباراة كأس السوبر الأوروبي، مقابل 412ر1 مليار يورو في موسم 2017-2018.

وأشار "يويفا" إلى أن هذه الزيادة تعكس تأثير آليات التوزيع المطبقة في الدورة التجارية الجديدة لدوري الأبطال، بين عامي 2018 و2021.

وأوضح "يويفا" أن الحد الأدنى لإيرادات الفريق الواحد مقابل خوض مبارياته في دور المجموعات، بلغ 5ر14 مليون يورو (مقارنة بــ7ر12 مليون يورو في الموسم السابق)، بينما جرى توزيع مكافآت إضافية في دور المجموعات، وتبلغ 7ر2 مليون يورو للفوز و900 ألف يورو للتعادل.

وبلغت مكافأة التأهل لدور الـ16 5ر9 مليون يورو (مقابل 6 ملايين يورو في الموسم السابق) والتأهل لدور الثمانية 5ر10 مليون يورو(مقابل 5ر6 مليون يورو الموسم السابق) والتأهل للدور قبل النهائي 12 مليون يورو (مقابل 5ر7 مليون يورو الموسم الماضي).

أما ليفربول الإنجليزي الذي توج باللقب فقد حصد 19 مليون يورو بالفوز في النهائي (مقابل 5ر15 حصل عليها ريال مدريد في النسخة السابقة)، وحصل توتنهام وصيف البطل على 15 مليون يورو (مقابل 11مليون يورو) حصل عليها ليفربول في النسخة السابقة.

