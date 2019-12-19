غانتس يدعو لـ"تغيير المعادلة" في التعامل مع غزة

وطن: طالب زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس، بتغيير التعامل مع قطاع غزة، بعد تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة ، مساء الخميس.

وقال غانتس في تغريدة عبر تويتر: "لايجب أن نتعامل مع هذا الموقف باعتباره روتيناً أو مرسوماً بمصير، يجب تغيير المعادلة في غزة والتوصل إلى قرار واضح يهدف إلى الهدوء والأمن لسكان الجنوب".

وجاءت تصريحات غانتس، بعد رصد جيش الاحتلال إطلاق صاروخ من قطاع غزة، سقط في منطقة مفتوحة في منطقة غلاف القطاع، فيما دوت صافرات الإنذار في عدد من مستوطناته.