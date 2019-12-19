الرئيس الجزائري: دعم القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة الخارجية للجزائر

رام الله - وطن للانباء: تعهد الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون بُعيد تنصيبه اليوم الخميس بإصلاحات سياسية؛ تشمل تعديل الدستور قريبا بما يحصن الجزائر من الحكم الفردي، وتحقيق مطالب الحراك الشعبي، وتنويع الاقتصاد، ومكافحة الفساد.

وخلال مراسم أقيمت في قصر المؤتمرات بالعاصمة، أدى تبون (74 عاما) اليمين الدستورية رئيسا للسنوات الخمس المقبلة، وذلك بعد أيام من تأكيد المجلس الدستوري فوزه بانتخابات الرئاسة التي أقيمت في 12 من الشهر الجاري منذ جولتها الأولى، وبنسبة 58% قال الرئيس الجزائري إن الدبلوماسية الجزائرية ستضع مصلحة الوطن أولا، مضيفا أن بلاده ترفض التدخل في شؤوننا الداخلية بأي شكل.

وتحدث تبون عن القضية الفلسطينية التي قال إنها من ثوابت السياسة الخارجية للدولة الجزائرية، قائلا إن بلاده تساند الفلسطينيين في حقهم في بناء دولتهم وعاصمتها القدس.

يذكر أن تبون خلف رسميا الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي تولى الرئاسة إثر استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان الماضي بسبب الاحتجاجات الشعبية الرافضة لترشحه لولاية رئاسية خامسة.