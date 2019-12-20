أسماء سلامة تكتب لوطن: يا لعّيب.. يا خرّيب

من المؤسف حقاً ما نراه بعد كل منافسة تجري على اختلاف مجالاتها ، والمشاركين فيها ، حيث ما يكاد يتم الإعلان عن النتائج ، وبالتالي فوز أحدهم بالمركز الأول، حتى يبدأ البعض بالتشكيك في المنظمين والمشاركين ، ومعايير التقييم والاختيار ، وطبعاً في الحاصل على المركز الأول .

وغالباً ما يتم توجيه الاتهام بالقائمين على الاختيار بأن المعايير المطلوبة غير متوفرة في الفائز ، وأن الأمر مشكوك فيه ، وتأتي الكلمة السحرية ( الواسطة والمحسوبية ) وأنها هي المعيار الحقيقي في الاختيار .

وبدل أن يجري المشاركون تقييماً ذاتياً لأنفسهم ، ويبحثوا عن الجانب الضعيف لديهم ، والسبب الذي أبعدهم عن المنافسة ، ليحاولوا تحسينه والارتقاء بمستواهم، نجدهم يكيلون الاتهامات للآخرين ، ويعتبرون ذلك شكلاً من أشكال الظلم والمؤامرة .

إن مبدأ الخسارة وارد في كل جوانب الحياة والفشل أيضاً ، وهي ليست بالجريمة ولا العيب ، وليست انتقاصاً من الشخص ، بل على العكس هي الحافز من أجل التطور وتحسين الذات ، إذ لا بد للشخص أن يؤمن بمبدأ تقبل الخسارة والفشل في حياته ، فليس من المعقول أن يعيش الإنسان طوال حياته في سلسلة من النجاحات المتواصلة .

أعتقد أن مبدأ عدم تقبل الخسارة ، واستغلالها بطريقة ناجحة وإيجابية وفعالة لم يغرس في نفوسنا منذ الصغر ، ربما يتحمل الأهل جزءاً من هذه المسؤولية ، فلم يعلمونا أننا إذا فشلنا في شيء ننجح في الآخر ، وأن للأشخاص قدرات ومواهب ومميزات مختلفة ، والأشخاص أيضاً متفاوتون في هذه القدرات ، إن حصل أخي على علامة أعلى من علاماتي فهو الفائز والناجح وأنا الفاشل ، وإن حصل على جائزة في الرياضة فهو الأفضل مني وأنا الفاشل ، إن درس هو الطب وأنا لغة عربية مثلاً فهو الناجح . مبدأ المقارنة الأعوج هذا هو ما جعلنا نعظم الفشل في نفوسنا ، ونشعر بتضاؤل قدراتنا وعدم الإيمان بها وبأنفسنا وأهمية وجودنا في المجتمع ودورنا فيه .

وتتصاعد هذه الروح السلبية كلما تقدمنا في العمر وانخرطنا في الحياة أكثر ، لتصل إلى درجة إلقاء اللوم على ( فشلنا ) في بعض الأحيان على الآخرين . ننصرف عن القيام بأعمالنا على الوجه الأكمل إلى البحث عن النواقص في الآخرين وتعظيمها ، نترك تحسين ذاتنا لننشغل بالطعن في أحقية الآخرين في التكريم على انجازاتهم . نغمض أعيننا عن الإخلاص في عملنا وتقديم أفضل ما لدينا ونضع أي تقصير من الآخرين تحت المجهر ، نهدر طاقتنا الجسدية والفكرية والنفسية في التشكيك بالآخر والبحث عن جوانب النقص فيه ، بدل أن نوجهها لبناء شخصيتنا وكياننا وفرض وجودنا ومكانتنا في نظرائنا ..

إن من يشارك في أي منافسة كانت يعي جيداً أن هناك فائز واحد في المركز الأول ، مهما بلغ عدد المتنافسين ، وبالتالي على الإنسان أن يكون مستعداً للنتيجة ، ولابد أن يؤمن بأن كافة المشاركين هم على درجات متقاربة في المستوى الذي أهلهم منذ البداية للمشاركة في المنافسة ، وفوز واحد فقط لا يعني أن الآخرين فاشلين على الإطلاق ، وأن يصابوا جميعاً بالإحباط والنقمة على الفائز ، ويظهروه بمظهر اللص الذي سرق نجاحهم على غير وجه حق .

إذا كان الهدف والرسالة من العمل هي ترتيب المراكز ، ستبقى ثقافة قبول الخسارة غائبة عن مجتمعاتنا ، في حين ستظهر وتتجسد واقعاً إذا ما أصبح الهدف من العمل هو خدمة المجتمع والصالح العام ككل ، حينها سيقف من لم يفز بالمرتبة الأولى بكل خبراته وكفاءته إلى جانب من حصل عليها ليسانده ويدعمه فالمصلحة مشتركة في النهاية .

لعل من أفضل الأمثلة على هذا السلوك هو الانتخابات المحلية ( البلدية ) التي من المفترض أن تشكل مصلحة المدينة أو البلدة أو القرية الهدف الأساسي لكافة المرشحين ، ويتوجب على الجميع من فاز في الانتخابات ومن لم يفز أن يتعاونوا في سبيل المصلحة الموحدة لهم ، لا أن نبدأ بتصيد الأخطاء وتعظيمها ونأخذ جانب المراقب السلبي الذي يتمنى الهدم والفشل ليثبت أن من فاز لا يستحق ، لا يعقل أن نضر المواطن ونحرمه من خدمات يستحقها ومشاريع هو بحاجة لها ، لنثبت أننا كنا أحق بالفوز . لأنه وبكل بساطة إذا فزنا سنجد من يعمل على إفشالنا والوقوف ضدنا لإثبات عدم أحقيتنا بالفوز ... وفي النهاية من يدفع الثمن هو المواطن ، وتصبح المصلحة العامة ضحية التنافس غير الشريف .

وإن لم نجد الوقوف إلى جانب منافسنا أمراً مقبولاً بالنسبة لنا ، البديل هو ليس الحرب في الخفاء وتصيد الفرص ضده ، بل ربما الانخراط في العمل المجتمعي وخدمة المواطن بطريقة غير مباشرة تبقينا على الساحة بقوة ، وتجعل عملنا من يتحدث عنا . ولتعتبرها دعاية انتخابية مجانية للانتخابات القادمة ...

قد يكون من الصعب على الكثيرين تقبل الخسارة ، ولكن ذلك أمر ضروري لاستمرارية الإنتاج والحياة ، الفشل في شيء لا تعني فقدانه ، بل تعني أنه لابد من بذل المزيد لتحقيقه ، لنضع سلماً منطقياً لطموحاتنا ولا نعلي سقف توقعاتنا كثيراً حتى لا نصاب بالصدمة عند عدم تحقيق الهدف ، فالنتائج غالباً ما تتفق مع المقدمات .

في الجهة المقابلة فإن التعامل مع مبدأ الربح يبدو مشوهاً في بعض الأحيان ، تجد الاستعراض بالفوز بشكل مبالغ ، يحمل معاني الانتقاص من الخاسر ويصل الأمر في بعض الحالات إلى درجات كبيرة من الاستفزاز قد تؤدي إلى مناوشات وعراك أيضاً .. جميل الاحتفال بالفوز ولكن بطريقة مهذبة ومعقولة ، الأهم من الفوز هو أن تثبت أنك كنت تستحقه بعملك لاحقاً وانجازاتك المستمرة لأن الوصول إلى الأعلى أٍهل بكثير من الحفاظ على هذه المرتبة واحترامها .

لن يترك مهندس المهنة لأنه خسر منافسة على أفضل تصميم معماري ، ولن يترك كاتب الكتابة إذا خسر منافسة أفضل قصة ، ولن يترك معلم مهنة التعليم لأنه خسر منافسة أفضل معلم ، ولن يترك طالب المدرسة لأنه لم يحصل على الترتيب الأول في الصف ، بل سيستمرون في العمل كل في مكانه ويبذل المزيد ويحسن من نفسه أكثر وأكثر لينافس من جديد فإما أن يربح وإما أن يعود ليخسر ويعيد الكرة من جديد ..