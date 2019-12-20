صور| لمقاومة التهويد.. مواطنون يؤدون صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي بالخليل

الخليل- وطن: أدى عشرات المواطنيين، صلاة فجر، اليوم الجمعة، في الحرم الإبراهيمي بالخليل، وذلك مع تواصل الدعوات للاستمرار بالمشاركة بأعداد كبيرة للوقوف ضد تهويد المدينة.

وتهدف الدعوات لاستقطاب عشرات المواطنين للصلاة في الحرم الإبراهيمي في جميع الأوقات، وخاصة صلاة الفجر، للوقوف ضد تهويد مدينة الخليل، والاقتحامات المستمرة لها.

وامتلأ المسجد بالمصلين، الذين رددوا التكبيرات والأهازيج الدينية قبل الصلاة وبعدها.